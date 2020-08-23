ديفيز: "إنها لحظات حلمت بها منذ طفولتي" من قبل beIN SPORTS August 24, 2020 00:44 1:37 دقيقة كان الكندي ألفونسو ديفيز سعيداً جداً بتتويج فريقه بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة فينغر: " باريس سان جيرمان كان قريباً من التتويج" 1:00 دقيقة كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة 2:01 دقيقة دوساييه: "خبرة بايرن ميونيخ أحدثت الفارق" 1:37 دقيقة ديفيز: "إنها لحظات حلمت بها منذ طفولتي" 2:21 دقيقة الخليفي: "أنا فخور بكل لاعبي باريس سان جيرمان" 3:50 دقيقة أبو تريكة: "ميلاد مدرب جديد صاحب فلسفة واضحة" 0:45 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا 3:45 دقيقة طارق ذياب: "جماعية بايرن ميونيخ صنعت الفارق" 1:49 دقيقة الجلاهمة: "فليك غيّر وجه بايرن ميونيخ" 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة