دوناروما: "قدمنا مباراة رائعة في الذهاب" من قبل beIN SPORTS March 9, 2022 08:47 1:18 دقيقة قال جانلويجي دوناروما، حارسُ مرمى باريس سان جيرمان، إن فريقه قدم مباراة رائعة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة دوناروما: "قدمنا مباراة رائعة في الذهاب" 6:41 دقيقة قمّة تحبس الأنفاس بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تكرار فوزه على سبورتينغ 0:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بورتو وليون 0:49 دقيقة هدف غريب وطريف في الأرجنتين! 0:31 دقيقة آينتراخت فرانكفورت ضيفاً على ريال بيتيس 2:01 دقيقة صلاح: "المهم هو التأهل" 0:57 دقيقة ماذا قال غنابري بعد سباعية بايرن في مرمى سالزبورغ؟ 6:32 دقيقة بايرن يقسو على سالزبورغ في طريقه إلى ربع النهائي 4:00 دقيقة إنتر يفوز في الأنفيلد وليفربول يتأهل لربع النهائي