دوري أبطال أوروبا: ملخص وأهداف مباراة شاختار دونيتسك ودينامو زغرب من قبل beIN SPORTS October 22, 2019 21:32 3:46 دقيقة الملخصات شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا دينامو زغرب -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة شاختار دونيتسك 2 دينامو زغرب 2 2:22 دقيقة موراتا يقود أتلتيكو مدريد لفوزه الثاني 1:06 دقيقة ريال مدريد (1) - (0) غلطة سراي: التغطية الخاصة 5:02 دقيقة الهلال يبلغ نهائي أبطال آسيا والسد يكسب الاحترام 1:11 دقيقة مجموعة beIN تكسب معركة قضائية جديدة 1:05 دقيقة مباراة سان جيرمان (3) وكلوب بروج (0)التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:46 دقيقة تكريم برشم من قبل لاعبي المنتخب القطري لكرة اليد 2:21 دقيقة الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 0:33 دقيقة ليغانيس يفك ارتباطه مع المدرب ماوريسيو بيليغرينو