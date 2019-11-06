دوري أبطال أوروبا: ملخص مباراة دينامو زغرب وشاختار دونيتسك من قبل beIN SPORTS November 6, 2019 23:10 6:25 دقيقة الملخصات شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا دينامو زغرب -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة ريال مدريد يستعرض ونجم رودريغو يلمع 0:56 دقيقة هدف توتنهام الأول...ما لا يمكنك تفويته 3:49 دقيقة يوفنتوس يخطف فوزاً متأخراً يضمن به تأهله 5:17 دقيقة بايرن ميونيخ يبلغ ثمن النهائي وتوتنهام ينعش آماله 3:38 دقيقة أرسنال يعود بالتعادل من البرتغال 0:49 دقيقة ساري يشيد بمستوى مهاجمه الأرجنتيني هيغواين 0:40 دقيقة رابطة الدوري الأمريكي توقف اللاعب جون كولينس 0:42 دقيقة دنفر يلحق بميامي خسارته الثانية هذا الموسم 0:31 دقيقة هولندا تقصي نيجيريا وتبلغ ربع النهائي 1:01 دقيقة ليفربول يعلن أنّه سيستخدم فريقَين مختلفين