وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائي ليفربول بطل النسخة قبل الماضية في مواجهة لايبزيغ ثالث الدوري الألماني في الموسم الماضي والذي يحتل المركز الثاني في الموسم الحالي برصيد 41.

وستقام مواجهة الذهاب في السادس عشر من شباط/فبراير الحالي على أن تجري مباراة العودة في العاشر من آذار/مارس القادم.

🚨 العاصمة المجرية بودابست ستكون رسمياً مسرحاً لموقعة لايبتسيتش وليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/krkiuEy6GR — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 7, 2021

وتحظر ألمانيا حتى الـ17 من شباط/فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما عرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي ناقش استضافة المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية.

وكان متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم قد صرح لوكالة فرانس برس أنه سيقبل أي طلب محتمل.

