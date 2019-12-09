ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد ثماني نقاط بالتساوي مع فالنسيا صاحب المركز الثاني ويبتعد بنقطتين خلف أياكس أمستردام المتصدر.

لكن الفريق الانكليزي جمع نقطة واحدة من مباراتين على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويمكن لفريق لامبارد التأهل لدور الـ16 بفوزه على ليل أو إذا تعادل مع ضيفه الفرنسي بشرط فوز أياكس على فالنسيا.

وأبلغ لامبارد مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين قبل المباراة التي يعتبرها الأكثر أهمية منذ تولّى القيادة "أدرك جيداً مستوى تشيلسي على أرضه وأعتقد أن التأهل سيكون إنجازاً جيداً".

وأضاف: "أعرف أن التوقعات تدفعنا للعبور للدور المقبل لكننا في مجموعة صعبة وواجهنا بعض الصعوبات بسبب تشكيلتنا الشابة والخسارة في أول مباراة. لا نريد أن نخسر أو توقع الخسارة لكن لا توجد فرق لا تُقهر. الفرق والأفراد بحاجة إلى هذا النوع من الاختبارات وفي كرة القدم هذا اختبار لنا جميعاً".

وشدّد على أنّ الهزيمة 3-1 من إيفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز السبت لن تغير خطط التعاقدات بعد رفع الحظر عن النادي ليتمكن من ضم لاعبين جدد في الشهر المقبل.

وتابع: "يجب توخي الحذر وألا نتعجل في التصرف بعد رفع العقوبة وبعد الهزيمة من إيفرتون.. من السهل استنتاج حاجتنا للإنفاق. لدينا تشكيلة قوية أؤمن بها لكن يجب النظر إلى إمكانية تعزيز الصفوف والبحث عن فرصة للتحسن".

ونال لامبارد دفعة بعودة المدافع أنطونيو روديغر، الذي خاض 45 دقيقة فقط هذا الموسم، من الإصابة بينما يستمر استبعاد فيكايو توموري والمهاجم أوليفييه جيرو.