دوري أبطال أوروبا: كومان يريح ميسي من قبل AFP December 1, 2020 15:03 0:32 دقيقة قرّر مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رونالد كومان إراحة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً خلال مواجهة فيرينتسفاروش الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الهولندي في مؤتمر صحافي الثلاثاء. تقارير إخبارية مارك أندريه تير شتيغن رونالد كومان دوري أبطال أوروبا كوتينيو ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي تسلّط عقوبة على موراتا 1:18 دقيقة انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السابع للأمن الرياضي 0:27 دقيقة الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للتونسي المثلوثي 0:35 دقيقة تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا بسبب كورونا 0:43 دقيقة أميركا تتأهل بسهولة إلى كأس الأميركيتين 0:34 دقيقة فيفا يمدّد فترة عمل "لجنة اتحاد الكرة" في مصر 0:38 دقيقة دنفر ناغتس يعلن عن ضم نجم ريال مدريد 1:30 دقيقة إعادة "حلقات طوكيو الأولمبية" إلى مكانها 0:35 دقيقة غوانغجو يحافظ على آمال التأهل 1:00 دقيقة يوكوهاما إلى دور الستة عشر