تابع بايرن ميونيخ الألماني انطلاقته القوية بفوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-2، فيما استعاد توتنهام الإنكليزي توازنه بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا.

في المباراة الأولى، أعاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه البافاري إلى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل في الدوري المحلي، بتسجيله هدفين من الثلاثة التي فاز بها على الفريق اليوناني.

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاماً) فترة رائعة بتسجيله 18 هدفاً هذا الموسم، وذلك في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وحقّق بايرن ميونيخ فوزه الخامس من أصل خمس مواجهات له مع مضيفه اليوناني (المواجهات الأربع السابقة في دور المجموعات وسجل فيها بايرن 14 هدفاً مقابل هدفين فقط في شباكه)، وعزّز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما مني أولمبياكوس بالخسارة الثانية توالياً وتجمّد رصيده عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الأخير، علماً بأنه سيحل ضيفاً على النادي البافاري في الجولة المقبلة في السادس من الشهر المقبل.

وكان أولمبياكوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي المغربي السابق يوسف العربي بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لكونستنتينوس تسيميكاس (23).

وأدرك ليفاندوفسكي التعادل مستغلاً كرة مرتدة من الحارس تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (34).

ومنح ليفاندوفسكي التقدم للنادي البافاري بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من توماس مولر الذي لعب أساسياً (62).

وعزّز الفرنسي كورنتان توليسو تقدم النادي البافاري بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرتغالي جوزيه سا (75).

وقلّص البرازيلي غييرمي الفارق بتسديدة قوية ارتطمت بأحد اللاعبين وخدعت الحارس مانويل نوير (79) الذي عادل رقم الحارس الأسطوري للنادي البافاري أوليفر كان في عدد المباريات في مسابقة دوري الأبطال بخوضه اللقاء 103، وهو رقم قياسي لحراس المرمى في ألمانيا في المسابقة.

فوز أول لتوتنهام

وفي الثانية، استعاد توتنهام، وصيف بطل النسخة الأخيرة، توازنه وحقق فوزه الأول، عندما أكرم وفادة ضيفه النجم الأحمر الصربي 5-صفر.

وحسم توتنهام نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية كان بطلها الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بتسجيله ثنائية، بعدما افتتح الدولي هاري كاين التسجيل.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديداً الدقيقة التاسعة عبر كاين بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الأرجنتيني إيريك لاميلا (9).

وعزّز سون تقدم النادي اللندني بهدف ثان بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من لاميلا (16).

وأضاف النجم الكوري الجنوبي الثالث إثر تمريرة من الفرنسي تانغوي ندومبيليه فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيسراه داخل المرمى (44).

وواصل توتنهام أفضليته في الشوط الثاني وعزّز لاميلا تقدم فريقه بهدف رابع بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من المدافع الدولي الإيفواري سيرج أورييه (57)، قبل أن يضيف كاين هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من ندومبيليه (72).

وصعد توتنهام إلى المركز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الأحمر.