دوري أبطال أوروبا

وكانت أهداف ليون بواسطة ويندي رينارد (23 من ركلة جزاء) واللاعبة كاترينا ماكاريو (34 و50) فيما سجلت كل من ماري أنطوانيت كاتوتو (6) وباولينا دوديك (58 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جيرمان.

وتقام مواجهة الإياب في بارك دي برانس يوم 30 أبريل.