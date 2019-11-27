

وسجل أرتيم دزيوبا (42) وماغوميد أوزدوييف (84) الهدفين.

وأصبح الفريق الروسي ثانياً بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، ليتساوى مع نظيره الفرنسي، لكن مع أفضلية لزينيت بالمواجهات المباشرة، بعد تعادلهما في الجولة الأولى في فرنسا بهدف لمثله.

افتتح دزيوبا التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، برأسية إثر ركلة ركنية من زميله البرازيلي دوغلاس سانتوس.

وأضاف أوزدوييف الهدف الثاني في الدقيقة 84، عبر تسديدة اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارسيلو وحولت طريقها نحو المرمى.



ويخوض ليون مواجهة صعبة في الجولة السادسة الأخيرة حين يستضيف لايبزيغ المتصدر، فيما يلعب زينيت على أرض بنفيكا في البرتغال.

