فرض المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 51 و56، وصنع الهدف الرابع لمواطنه رودريغو (65) بعدما افتتح قائد أصحاب الأرض سيرغي كريفستوف التسجيل (37 خطأ في مرمى فريقه)، فيما ختم الفرنسي كريم بنزيمة المهرجان بهدف خامس (90+1).

وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 1-2 في الجولة الثانية محققًا فوزه الثاني، فاستفاد من خسارة الأخير أمام إنتر الإيطالي 3-1 والتحق به على مستوى عدد النقاط (6 نقاط).

وثأر النادي الملكي لخسارتيه أمام الفريق الأوكراني في دور المجموعات الموسم الماضي.

ووجّه ريال مدريد إنذارًا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي برشلونة الذي سيلاقيه الأحد المقبل في ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الليغا.