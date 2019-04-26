دوري أبطال أوروبا: بوكيتينو يعتبر استفادة أياكس من عدم اللعب في نهاية الأسبوع "ليست عادلة"

وفي الوقت الذي يلتقي فيه توتنهام مع جاره وست هام يونايتد السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي، قرر الاتحاد الهولندي للعبة إرجاء مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي، لمنح اللاعبين مزيدا من الراحة.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة وست هام "الأمر صعب. أدرك أنه في مثل هذا الموقف يمكن أن يكون لكل شخص رأي"، مضيفا "أعرف أن الدوري الإنكليزي الممتاز والاتحاد الإنكليزي حاولا مساعدتنا في الاستعداد للدور نصف النهائي (لدوري الأبطال). لكن الدوري الإنكليزي يختلف تمامًا عن الدوري الهولندي. كرة القدم في أوروبا مختلفة تمامًا عن إنكلترا".

وتابع بوكيتينو الذي يحتل فريقه المركز الثالث في الدوري، أن أياكس سيكون لديه المزيد من الوقت للاستعداد ويتجنب المخاطر بعدم اللعب.

وقال "عندما تلعب يوم السبت ويجب أن تلعب يوم الثلاثاء، وتنافس في مباراة دربي من أجل أشياء كبرى، يكون التركيز والجهد هائلين"، موضحا "يمكن أن تواجهك دائما بعض المشاكل. لكنها ليست شكوى.الحقيقة فقط هي أنني أعتقد أن المسألة ليست عادلة".

وأردف قائلا "سيكون الأمر كذلك إذا كان معكوسا. إذا كان أمامنا أسبوع واحد للتحضير لنصف النهائي وأياكس يلعب يوم السبت، فسيكون الأمر كذلك في رأيي".

وأبرز بوكيتينو أن فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تواجه تحديًا أكبر مقارنة بنظرائها الأوروبيين بسبب الطبيعة المرهقة للمباريات الإنكليزية. لكن الأرجنتيني يشعر بالإحباط كون أياكس يملك أفضلية قبل أول نصف نهائي قاري لتوتنهام منذ كأس الاتحاد الأوروبي عام 1984 عندما توج باللقب.

وقال "لا أريد إثارة نقاش لكن الحقيقة هي أنني أعتقد أن خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون لدى الفريقين نفس الوقت للاستعداد"، مضيفا "نحن بحاجة إلى تقبل ذلك، إنه ليس شيئا نشكو منه، نحن في إنكلترا، أصعب مسابقة في العالم".

وتابع "من الأفضل دائمًا الحصول على الوقت، للتركيز اليوم على مباراة الثلاثاء أمام توتنهام لأنكم (أياكس) لا تستعدون لمباراة في الدوري. سنبدأ في التفكير في أياكس بعد المباراة (ضد وست هام) غداً. هذه ميزة، نعم في بعض الأحيان، إنها ليست كذلك في بعض الأحيان لأن لديك الكثير من الوقت للاستعداد. سأخبركم بعد المباراة".