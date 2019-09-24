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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الكشف عن ملاعب نهائيات 2021 و2022 و2023

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن سان بطرسبرغ ستستضيف نهائي دوري الأبطال في العام 2021، في سابقة للمدينة الروسية التي يشارك فريقها زينيت بانتظام في المسابقة الأوروبية الأم.

Reuters

واختار الاتحاد خلال اجتماع للجنته التنفيذية عقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، المدن المضيفة لنهائي المواسم الثلاثة المقبلة من المسابقة، وهي سان بطرسبرغ (غازبروم أرينا)، وميونيخ الألمانية في 2022 على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن، ولندن على ملعب ويمبلي في 2023.

أما نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021، فسيكون في مدينة إشبيلية الإسبانية، على أن تقام مباراة الكأس السوبر للعام ذاته في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.

ومن المقرّر أن تستضيف مدينة اسطنبول التركية نهائي دوري الأبطال العام المقبل، وغدانسك البولندية نهائي "يوروبا ليغ".

وأقيم نهائي دوري الأبطال لعام 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو، وانتهى بتتويج فريق ليفربول على حساب مواطنه الإنكليزي توتنهام هوتسبر.

وأقيم نهائي دوري الأبطال في روسيا للمرة الأولى عام 2008، وكان إنكليزياً صرفاً، وانتهى بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح.

وأقيمت تلك المباراة على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، والذي استضاف أيضاً المباراتين الافتتاحية والنهائية لمونديال 2018.

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