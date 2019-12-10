وقتل بدلاء برشلونة أحلام مضيفهم إنتر بعدما تغلبوا على الفريق الإيطالي 2-1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستفاد بوروسيا دورتموند الألماني من خسارة إنتر وضمن التأهل كوصيف للمجموعة بفوزه على ضيفه سبارتا التشيكي 2-1.

ولعب برشلونة بتشكيلة معظمها من البدلاء بسبب ضمانه التأهل متصدراً من المرحلة الخامسة لكن إنتر وجد نفسه متأخراً بهدف كارليس بيريز (23).

وضغط إنتر بكل ثقله من أجل التعادل وكان له ما أراد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بفضل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعاند الحظ إنتر في الشوط الثاني مضيعاً الكثير من الفرص وخاصة عبر لوكاكو غير الموفق كما أنّه سجل في مناسبتين قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدفين بسبب التسلل.

ونجح البديل الشاب فاتي في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة مستغلاً اندفاع إنتر للمقدمة وافتقادهم للتركيز في نصف ملعبهم (86).

وانتهى ترتيب المجموعة بصدارة برشلونة برصيد 14 نقطة ومن ثم أتى بوروسيا دورتموند في المركز الثاني 10 فيما جاء إنتر ثالثاً (7) وتأهل إلى يوروبا ليغ، وأخيراً سلافيا بنقطتين.

وعانى دورتموند في المباراة الثانية قبل أن يضمن التأهل إذ اصطدم بفريق يلعب دون ضغوطات ويحاول اقتناص فوزه الأول في المجموعة بعدما سبق وتعادل مع إنتر وبرشلونة.

وتقدم صاحب الأرض بوروسيا دورتموند بهدف الإنكليزي سانشو (10) لكن سوجيك أدرك التعادل (43).

وعاد دورتموند للتقدم بفضل براندت (61) قبل أن يلعب منقوصاً إثر تلقي فيغل الإنذار الأصفر الثاني وطرده (77).