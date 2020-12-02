دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز من قبل beIN SPORTS December 2, 2020 15:24 1:47 دقيقة يَستضيف بوروسيا دورتموند ضيفه لاتسيو وعينُه على تحقيق فوز، يحسم به تأهله إلى ثمن النهائي، وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا. فيما يَطمح الضيف الإيطالي إلى العودةِ بفوز لتعزيز حظوظه في التأهل. تقارير إخبارية لاتسيو بوروسيا دورتموند -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي 2:43 دقيقة فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر 0:52 دقيقة دافيد لويز سيغيب عن مواجهة رابيد فيينا 2:41 دقيقة يونايتد يبحث عن ضمان بطاقة العبور لثمن النهائي 1:17 دقيقة زيدان لن يستقيل من منصبه 0:30 دقيقة فيورنتينا يعلن إصابة برانديلي بفيروس كورونا 0:25 دقيقة سيرجي روبيرتو مصاب بفيروس كوفيد-19 1:41 دقيقة ملعب الريان جاهز لكأس العالم FIFA قطر 2022™