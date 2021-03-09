وسجل لدورتموند نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية، الأول في الدقيقة 35، والثاني من ركلة جزاء 54.

أما ثنائية الفريق الأندلسي فوقع عليها النجم المغربي يوسف النصيري 69 من ركلة جزاء أيضاً. و90+5.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي النسخة الحالية من أمجد الكؤوس برصيد 10 أهداف إلى الآن.

وسجل هالاند أول 20 هدفاً له في دوري أبطال أوروبا من خلال 29 تسديدة مؤطرة فقط في 14 مباراة.

وكان "العملاق" هالاند (1,95 م و85 كلغ) سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الاندلسي في عقر داره 3-2.

وتأهل النادي الألماني للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 بقيادة مدربه السابق وتشيلسي الإنكليزي الحالي توماس توخيل.

واستعاد المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس الغائب عن مباراة الذهاب بسبب الاصابة مركزه في هجوم إشبيلية، إلى جانب النصيري وسوسو، فيما فضّل المدرب خولن لوبيتيغي اللاعب أوسكار رودريغيس على الكرواتي إيفان راكيتيتش في الوسط والأرجنتيني ماركوس أكونيا على سيرجيو اسكوديرو على الرواق الأيسر للدفاع.

وبخلاف النادي الأندلسي، افتقد دورتموند للعديد من أساسييه بسبب الاصابة أبرزهم الجناح الانكليزي جايدون سانشو الذي حلّ بدلا منه البلجيكي ثورغان هازار، والبرتغالي رافايل غيريرو والاميركي جيوفاني راينا والبلجيكي أكسل فيتسل.

على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضغط إشبيلية باكراً لتسجيل هدف السبق، ولم تكد تمر 3 دقائق على صافرة البداية حتى استفاد أوكامبوس من تعامل خاطىء من إمري جان مع الكرة على بُعد أمتار من منطقة الجزاء، ليحصل على الكرة ويتجه نحو المرمى ويسدد بقوة بقدمه اليمنى صدها الحارس السويسري مارتن هيتز.

وبخلاف سير مجريات المباراة، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند بعد خسارة الكرة من قبل إشبيلية في مناطقهم ثم عمل فردي من القائد ماركو رويس على الجهة اليسرى للمنطقة، فاخترق ومرر كرة خلفية إلى النرويجي حولها بسهولة داخل الشباك (35).

مع بداية الشوط الثاني، اعتقد هالاند أنه ضاعف النتيجة لفريقه بعد لعبة مشتركة مع هازار إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "var" ألغت الهدف بسبب خطأ من الهداف على البرازيلي فرناندو (48).

وعاود هالاند الكرّة ولكن هذه المرة من علامة الجزاء في سيناريو أعاده الحكم مرتين، إذ سدد النرويجي في المرة الأولى إلى يسار الحارس المغربي ياسين بونو الذي تعملق وصد الكرة لتصطدم بالعارضة وتعود الى هالاند الذي تابعها وصدها الحارس ثانية، إلا أن الحكم وبعد العودة مرة أخرى إلى "var" طلب الإعادة بسبب تحرك المغربي قبل التسديد، فحولها مهاجم دورتموند بتسديدة مماثلة بنجاح برغم ارتقاء بونو باتجاهها (54).

وهي الثنائية الرابعة توالياً للمهاجم النرويجي في المسابقة الأوروبية، وهو رقم قياسي.

وقلص النصيري الفارق بتسجيله ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من جان على البديل الهولندي لوك دي يونغ، سددها المهاجم الدولي المغربي بقدمه اليمنى اصابت العارضة وهزت الشباك (69).

وبينما كان الحكم يهم بإطلاق صافرة النهاية سجل النصيري هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تابع برأسه تمريرة عرضية من راكيتيش (90+6)، إلا أنه لم يكن كافياً لمنع تأهل دورتموند