أصبح خط دفاع ليفربول ومن خلفه الحارس البرازيلي أليسون بيكر عنصر قوة في فريقِ المدرب يورغن كلوب.فالهولندي فيرجيل فان ديك على سبيل المثال يشكل صمام الأمان في دفاع الريدز وإضافة لهجوم الفريق، وهو ما انعكس على موسم هذا النادي العريق.

