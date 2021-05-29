وحصد تشيلسي لقب دوري الأبطال بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-0 يوم السبت في النهائي الذي لم يشهد مشاركة حكيم زياش بسبب خيارات الألماني توخل التكتيكية.

وقال زياش عقب المباراة: "لا يمكن أن أصف شعوري بكل تأكيد، أعتقد أنه كان تحدياً كبيراً".

وتابع: "كانت مباراة صعبة من الفريقين، ولم تكن هناك فرص واضحة، لكن في النهاية حققنا الفوز وعلينا أن نستمتع باللقب".

وأضاف زياش الذي يخوض موسمه الأول ما تشيلسي قادماً من أياكس الهولندي: " لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب، في الموسم الأول أحقق هذا اللقب الكبير، أنا فخور جداً".