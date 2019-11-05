وتقدم الضيف الإيطالي 2-0 في شوط المباراة الأولى بفضل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز 5، والأورغوياني ماتياس فيسينو 40.

لكن المغربي أشرف حكيمي قلص الفارق في الشوط الثاني 51 ثم عادل زميله جوليان برانت 64، قبل أن يعود حكيمي ويسجل هدف الفوز الأغلى 77.

وصار بوروسيا دورتموند ثانياً برصيد 7 نقاط خلف برشلونة الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة بعد تعادله 0-0 مع سلافيا براغ. وهبط إنتر إلى المركز الثالث 4 نقاط وأخيراً الفريق التشيكي نقطتان.

وكانت مباراة ملعب سيغنال إيدونا بارك لاهبة لعب فيها إنتر بشكل مميز في الشوط الأول لكنه أنهار أمام هجمات دورتموند في الثاني.

وبات إنتر واحد من أربعة فرف لعبت في سيغنال إيدونا بارك مرتين على الأقل ولم تفز، بعد يوفي (أربع مرات)، ليفربول وبرشلونة (مرتان لكل منهما).

فيما يلي وصف وبعض من مشاهدات المباراة:

نهاية المباراة الدرامية بفوز نفيس لدورتموند

- د 77 بعد تمريرة رائعة من سانشو حكيمي رجل المباراة يسجل الهدف الثالث ويشعل الأفراح الألمانية.

- د 68 رأسية رائعة البلجيكي فيتسيل إلى جانب القائم.

- هدف د 64 جوليان برانت يهدي جماهير سيغنال إيدونا بارك فرحة التعادل بعد أن ضغط باكو ألكاسير استخلص الكرة ممراً إياها لبرانت الذي وقع هدف دورتموند الثاني.

- د 63 حكيمي واحد من أفضل اللاعبين في المباراة يهدد الخاصرة اليسرى بتسديدة قوية مرت من أمام المرمى بدون متابعة.

- هدف د 51 أشرف حكيمي يقلص الفارق لدورتموند من متابعة لكرة غوتزه.

نهاية الشوط بتقدم مريح لإنتر 2-0.

- د 45 هاندونفيتش مجدداً يقف حائلاً أمام هدف ألماني هذه المرة متصدياً لرأسية سانشو.

- د 40 هدف ثانٍ لإنتر، من هجمة مرسومة وضع فيها بروزوفيتش مهارته العالية ومررها كاندريفا بدقة للأورغوياني ماتياس فيسينو الذي ضاعف النتيجة بكل براعة.

- منتصف الشوط الأول، إيقاع سريع وإنتر يعود لتشكيل الخطورة رغم أن دورتموند لعب 10 دقائق قوية.

أصبح مارتينيز أول لاعب من إنتر يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ أن سجل صامويل إيتو أربعة أهداف متتالية في عام 2010. وكان الأرجنتيني الوحيد الآخر الذي حقق الإنجاز مع النيراتزوري هو هيرنان كريسبو في عام 2002.

- د 18 حارس إنتر السلوفيني سمير هاندوفيتش ينقذ هدفاً محققاً لدورتموند بتصديه لكرة غوتزه القريبة للغاية.

- بعد مرور عشر دقائق لا يزال دورتموند تحت تأثير الهدف المبكر يبحث عن بناء الهجمات بشكل منظم بقيادة سانشو وحكيمي من الجهة اليمنى على الأخص.

- هدف د 05 الأرجنتيني لوتارو مارتينيز يفتتح التسجيل لإنتر ميلان بهدف من مجهود فردي رائع.

- الثانية (34) اللاعب كريستيانو بيراغي ينال إنذار مبكر لتدخله العنيف على المغربي أشرف حكيمي.