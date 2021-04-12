حامل اللقب يريد تدارك نتيجة مباراة الذهاب بعدما تكبد الهزيمة أمام زملاء كيليان مبابي بثلاثة أهداف لاثنين، حيث كشف المدرب هانزي فليك عن رغبة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب "بي أس جي" رغم الغيابات البارزة في تشكيلته على غرار هداف الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

