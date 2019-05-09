وبحثت الصحف عن الإيجابيات من عودة أياكس إلى الصف الأول بين الأندية الأوروبية بعد إقصائه العملاقين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي، لكن الحسرة غلبتها جراء الاقصاء الصاعق أمام توتنهام.

ونشرت معظم الصحف صور لاعبي أياكس الشبان ممددين على عشب ملعب "يوهان كرويف أرينا" بقمصانهم الحمراء والبيضاء، بعد ثوان من هدف مورا الذي وضع بطل أوروبا أربع مرات خارج المسابقة الأم بفضل عدد الأهداف المسجلة خارج أرضه.

وجاء في "دي تيليغراف" على صفحتها الأولى "خيبة"، فيما كتبت "فولكسكرانت": "فقط لا"، مع صورة للاعب المغربي الدولي حكيم زياش الذي سجل هدفاً وأضاع فرصاً عدة أمام مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

وكتب دانيال دفارسفارد في صحيفة "ألغيمين داغبلاد": "بعد ذروة السبعينيات والتسعينيات، يركب أياكس على موجة نجاح جديدة"، مضيفاً "لكن التتويج لن يحصل. ستبقى فرصة مهدرة إلى الأبد وجرحاً لسنوات عديدة".

حلم "تبخر في الدقائق الأخيرة"



استخدمت صحف عديدة تعابير مشابهة لوصف اللحظات الأخيرة للمباراة والتي شهدت تبخر حلم أياكس ببلوغ النهائي القاري لمواجهة ليفربول الإنكليزي في الأول من حزيران/يونيو المقبل في مدريد.

وقال بارت فليتسترا من فولكسكرانت "القصة الخيالية لأياكس انتهت على مشارف النهائي" ملقياً باللوم على "موجات التسونامي الهجومية" لتوتنهام.

لكنه أردف أن "أياكس خاض مشواراً أوروبياً رائعاً، من بين الأفضل في تاريخ النادي"، ولم يكن ليحلم به مطلع الموسم.

وتابع فليتسترا عن الفريق الذي سيضطر لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فقدان بطل الدوري الهولندي مقعده المباشر "لم يكن هناك أخبار جيدة عن أياكس قبل سنة".

ورأت صحيفة "أن آر سي" أن "الحلم تبخر في الدقائق الأخيرة".

واعتبر الكاتب بارت هينكه أن الافتراضات بأن نادياً هولندياً لا يمكنه تحقيق الانجازات في دوري الأبطال "يجب أن توضع في سلة المهملات، حتى بعد نتيجة الأربعاء".

أضاف "كان يجب أن يختبر يوهان كرويف هذا الأمر"، مشيراً إلى أسطورة أياكس الراحل الذي يحمل ملعب النادي اسمه.

وأعربت الصحف الهولندية عن قلقها من أن يكون مشوار أياكس هذا الموسم فجراً مخادعاً لمستقبل مختمل، مشيرة إلى الفارق مع أندية أخرى مثل أيندهوفن وفينورد وخيبات المنتخب الوطني بعدم التأهل إلى كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.

وكتب يان-سيس بوتر في صحيفة "تروف": "يبقى السؤال: هل تمت معالجة أزمة الكرة الهولندية؟ يبدو أن هذا الاستنتاج سابق لأوانه إلى حد ما".



