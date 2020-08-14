حزن مدريد يزداد عقب خروج أتلتيكو من قبل beIN SPORTS August 14, 2020 15:21 1:51 دقيقة غيبت هزيمة أتلتيكو مدريد وخروجه من دوري الابطال الفرحة على أنصاره، وبدا ميدان نيبتونو الذي عادةً ما يحتفل فيه بالألقاب حزيناً بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام لايبزيغ في ربع النهائي، فيما يبقى الأمل قائماً للعودة بقوة الموسم القادم. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" 1:51 دقيقة حزن مدريد يزداد عقب خروج أتلتيكو 1:09 دقيقة البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – التغطية الخاصة 2:09 دقيقة كيف كانت تغطيتنا؟ 2:18 دقيقة ناغلسمان يوضح أسباب تفوق لايبزيغ على أتلتيكو مدريد 0:57 دقيقة برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو 1:18 دقيقة فليك يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة برشلونة 3:30 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال