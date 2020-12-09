حادثة "العنصرية" تتصدر عناوين الصحافة التركية من قبل beIN SPORTS December 9, 2020 15:03 0:52 دقيقة تصدرت حادثة العنصرية التي تعرّض لها مساعد مدرب فريق اسطنبول باشاك شهير الكاميروني بيار ويبو عناوين الصحافة التركية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان إسطنبول باشاكشهير -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة حادثة "العنصرية" تتصدر عناوين الصحافة التركية 1:31 دقيقة أندية عدّة تتضامن مع بيار ويبو 0:38 دقيقة الصحافة الإسبانية تتحدّث عن تاريخ الحكم الرابع! 0:26 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بتصرف اللاعبين 0:28 دقيقة أردوغان يدين ما حصل لمساعد مدرب باشاكشهير 1:21 دقيقة أوزدمير: "هذه الأحداث لا يمكنُ قـبولها" 3:22 دقيقة غاسبيريني يريد الاستقالة من تدريب أتالانتا 0:52 دقيقة الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن 0:30 دقيقة تأجيل مباراة فياريال أمام كاراباخ 3:12 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ