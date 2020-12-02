وسجل جيرو الرباعية "سوبر هاتريك" في الدقائق 8 و54 و74 و83 (من ركلة جزاء).

وكان فريقا تشيلسي وإشبيلية حسما بطاقتي المجموعة في الجولة الماضية، ورفع النادي اللندني رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لإشبيلية و4 لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.

وضمن الـ"بلوز" صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء القادم ضد ضيفه كراسنودار، في الوقت الذي يحل إشبيلية ضيفًا على رين.

ولم ينتظر تشيلسي كثيراً قبل طرق مرمى مضيفه، بعد تمريرة بينية من الألماني كاي هافيرتس لجيرو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه على يمين الحارس ألفونسو باستور (8).

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد كرات متبادلة بين الإيطالي جورجينيو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش أنهاها بتسديدة خاطفة (54).

وجاء الهدف الثالث من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية إلى قلب منطقة الجزاء من مواطنه البديل نغولو كانتي (74).



واختتم جيرو الرباعية بركلة جزاء في الدقيقة 83.

وخطف كراسنودار بطاقة التأهل إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على رين بهدف دون رد سجّل السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة 71.







