جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 23:09 0:37 دقيقة شدد جوردي كرويف، مستشار كرةِ القدم بنادي برشلونة، على أن الفريقَ الكتالوني جاهزٌ للمنافسة، مضيفاً أن رحيلَ ليونيل ميسي لن يؤثرَ على مكانة الفريق ضمن الأفضل في أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا برشلونة جوردي كرويف -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام