جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 15:39 4:05 دقيقة بمشاعرَ ممزوجة بالتوتر والفرحة العارمة عاشت جماهير مانشستر سيتي ليلة لا تنسى في حياتهم بعد التتويج بأول لقب لدوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى 2:16 دقيقة جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب 1:17 دقيقة مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر 1:07 دقيقة غوارديولا يثني على إنتر 0:30 دقيقة الوداد والأهلي: التغطية الخاصة 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2:34 دقيقة التركيز عنوان تدريبات الوداد قبل الموقعة الكبرى 1:01 دقيقة إنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم" 1:15 دقيقة فودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"