جماهير ليفربول...أمسية حزينة أخرى أمام مدريد في الأبطال من قبل beIN SPORTS May 29, 2022 15:15 2:06 دقيقة عاشت جماهير ليفربول ليلة حزينة بعد خسارةِ اللقب أمام الريال في وقتٍ كان الأملُ يحدوها لتعويض خسارة نهائي كييف في 2018. تقارير إخبارية ريال مدريد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة ماني أخبر إدارة الريدز رغبته بالرحيل (تقارير) 0:43 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة رانغنيك يتخلى عن دوره كمستشار لمانشستر يونايتد 1:14 دقيقة لقاء مع غاريدو مدرب الأهلي والوداد السابق 2:06 دقيقة أمسية حزينة أخرى لجماهير الريدز أمام ريال مدريد 24:19 دقيقة الركراكي يتوقع مباراة متوازنة مع الأهلي 2:49 دقيقة كيف عاشت جماهير ريال مدريد ليلة الفوز بالـ14 21:45 دقيقة موسيماني والشناوي يؤكدان على حسن استعداد الأهلي 0:46 دقيقة القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر 2:34 دقيقة الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب