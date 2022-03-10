جماهير ريال مدريد تثني على تألق كريم بنزيمة من قبل beIN SPORTS March 10, 2022 14:49 2:55 دقيقة عاشت جماهير ريال مدريد ليلة سعيدة بعد الفوز على باريس سان جيرمان والتأهّل إلى ربع نهائي دوري الأبطال وأثنت بشكل ٍ خاص على النّجم كريم بنزيمة. في المقابل عاش أنصار الفريق الباريسيّ خيبة كبيرة بعد خسارة فريقهم وإقصائهم من الدور ثمن النهائي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة تقنية فريدة في قطر تعتمد على الطائرات دون طيار 0:42 دقيقة الجمعية الرياضية السلاوية تهزم فيروفياريو دا بايرا 2:26 دقيقة تشيلسي سيطلب إذناً يتيح له العمل بشكل طبيعي 2:55 دقيقة جماهير ريال مدريد تثني على تألق كريم بنزيمة 1:26 دقيقة وودز يحتفل بدخوله قاعة المشاهير 1:27 دقيقة خيمينيس يثمّن رسائل الدعم التي تلقاها عقب إصابته 1:50 دقيقة تشيلسي أمام فرصة تعزيز مركزه الثالث 3:23 دقيقة ليستر يتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة 1:16 دقيقة اختبار صعب لإشبيلية أمام وست هام 2:29 دقيقة غلطة سراي للخروج بنتيجة إيجابية من الـ"كامب نو"