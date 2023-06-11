جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 15:26 2:16 دقيقة عاش جمهور النيرادزوري بميلانو أجواء حماسية مع تفاؤل بالفوز أثناء مواجهة نهائي إسطنبول، ورغم فشل فريقهم في الظفر باللقب إلا أنهم أشادوا بأدائه واستماتة لاعبيه أمام أقوى فريق بأوروبا. تقارير إخبارية إنتر مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى 2:16 دقيقة جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب 1:17 دقيقة مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر 1:07 دقيقة غوارديولا يثني على إنتر 0:30 دقيقة الوداد والأهلي: التغطية الخاصة 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2:34 دقيقة التركيز عنوان تدريبات الوداد قبل الموقعة الكبرى 1:01 دقيقة إنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم" 1:15 دقيقة فودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"