وانتظر حامل لقب الدوري في إيطاليا حتّى الشوط الثاني لهز شباك شاختار في غضون 6 دقائق عبر المهاجم ابن الـ 35 عاماً في الدقيقتين 61 و67.

ورفع إنتر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأوّل موقتاً، بفارق نقطة عن وصيفه ريال مدريد الاسباني الذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على شيريف تيراسبول المولدوفي الثالث مع 6 نقاط.

وبات مصير "نيراتسوري" بين يدي النادي الملكي، حيث أن فوز الأخير أو تعادله مع مضيفه سيمنح بطاقة العبور لإنتر إلى ثمن النهائي.

واستعاد بطل إيطاليا توازنه قارياً بفوزه على شيريف تيراسبول مرتين في الجولتين السابقتين باجمالي المباراتين 6-2، بعدما كان استهل مغامرته بخسارة أمام ريال 0-1 وتعادل سلبي أمام شاختار.

ودفع مدرب إنتر، سيموني إنزاغي بالمدافع أندريا رانوكيا بدلاً من الهولندي ستيفان دي فري المصاب، وبالثنائي الكرواتي إيفان بيريتشيتش والتركي هاكان تشالهان أوغولو بدلاً من فيديريكو ديماركو والتشيلي أرتورو فيدال (دخل في الدقيقة 78 بدلاً من نيكولو باريلا).

ولعب دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (حلّ بدلاً منه مواطنه خواكين كوريا في الدقيقة 68) في الهجوم.

على ملعب جيوسيبي مياتسا، هيمن إنتر على الشوط الأوّل من دون قسمة مع ضيفه ولكنه عجز عن افتتاح التسجيل بعد مهرجان من الفرص الضائعة و15 تسديدة، منها 5 على المرمى، تخلله إلغاء هدف لبيريتشيتش بداعي التسلل على زميله ماتيو دارميان (24)، ورأسية لدجيكو صدها الحارس أناتولي توربين (27)، ليتدخل الأخير مرة جديدة لالتقاط تسديدة من 30 متراً لتشالهان أوغولو (30) فيما مرت تسديدة المدافع الدولي أليساندرو باستوني بجانب القائم (45).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، فألغى الحكم هدفاً ثانياً لإنتر سجله مارتينيز على خلفية دفعه للمدافع ميكولا ماتفيينكو قبل تسديده الكرة (58)، إلا أن أصحاب الأرض فكوا النحس الذي لاحقهم عبر دجيكو الذي تابع كرة من هجمة سريعة ليسدد من خط منطقة الجزاء كرة بينية في الشباك (61)، ليعود ويضيف الثاني برأسية بعدما تلاعب بيريتشيتش بالمدافع البرازيلي دودو على الرواق الأيسر ومرر كرة مثالية لزميله البوسني (67)، قبل أن يخرج الكرواتي في الدقيقة 86 ويحل بدلاً منه ديماركو.

وتصدى القائم الأيمن لابرز فرصة للضيف بعد لعبة مشتركة وتسديدة من دودو (85)، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلناً عدم خسارة إنتر أمام شاختيار خلال ست مواجهات بينهما في المسابقات الأوروبية (فوزان مقابل 4 تعادلات) ومن دون أن تهتز شباكه سوى مرة واحدة.