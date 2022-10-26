ودخل برشلونة هذه المباراة بعدما فقد أمله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي والتي خطفها إنتر الإيطالي بفوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي قبل مباراة برشلونة 4-0.

وتحول البرسا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بضمان المركز الثالث كونه يملك أربع نقاط مقابل لاشيء للفريق التشيكي الأخير.

وسجل للبافاري السنغالي ساديو مانيه (10)، الكاميروني أريك-مكسيم تشوبو-موتينغ (31) والفرنسي بنجامان بافار (90+5).

وهو الفوز الخامس توالياً لبايرن ميونيخ محققاً إنجاز نابولي الإيطالي في المجموعة الأولى فرفع رصيده إلى 15 نقطة ضامنا صدارة المجموعة.

وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده وعملاقه الدولي مانويل نوير ومهاجمه لورا سانيه ومدافعه الفرنسي لوكاس هرنانيز بسبب الإصابة، فيما جلس المخضرم توماس مولر على دكة البدلاء.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عبر مانيه إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من غنابري فكسر مصيدة التسلل وانطلق بسرعة متفوقاً على المدافع هيكتور بيليرين وانفرد بالحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن قبل أن يلعبها داخل المرمى (10).

وعزز موتينغ تقدم النادي البافاري عندما تلقى كرة داخل المنطقة من غنابري فسددها زاحفة بيمناه على يمين تير شتيغن (31).

واحتسب الحكم الانكليزي أنتوني تايلور ركلة جزاء لبرشلونة إثر عرقلة ليفاندوفسكي داخل المنطقة من المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت لكنه تراجع عن قراره بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (44).

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني عبر غنابري بيد أنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "في أيه آر" (55).

ووجه البديل بافار الضربة القاضية للفريق الكاتالوني عندما تابع من مسافة قريبة كرة "على الطاير" لغنابري (90+5).

