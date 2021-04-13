تيرزيتش: "نسعى للظهور بأفضل مستوى أمام مانشستر سيتي" من قبل beIN SPORTS April 13, 2021 21:35 1:04 دقيقة قال إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند إن فريقه يسعى للظهور بأفضل مستوى على أمل تحقيق المفاجأة وإقصاء أحد أفضل الفرق وذلك قبل المواجهة التي ستجمعه مع مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي إدين تيرزيتش -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الخليفي يتحدث عن طموحات باريس سان جيرمان القادمة 0:59 دقيقة داغبا: "الهدف صعّب مهمتنا لكننا دافعنا بصلابة" 1:15 دقيقة توخيل: "نستحق التأهل إلى نصف النهائي" 1:08 دقيقة كيمبيمبي: "خضنا مباراة قوية أمام الأفضل في أوروبا" 3:07 دقيقة باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويبلغ نصف النهائي 0:59 دقيقة زيدان: "تركيزنا منصب على مواجهة ليفربول" 2:30 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3:08 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل ديمبيلي 1:04 دقيقة تيرزيتش: "نسعى للظهور بأفضل مستوى أمام سيتي" 1:37 دقيقة حاكمة طوكيو: "تأجيل أولمبياد طوكيو كان ضرورياً"