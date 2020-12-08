وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة عشرة ودخل اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس بعد أن قرر الفريق التركي عدم استكمال اللعب بعد طرد المدرب المساعد الكاميروني بيار أشيل ويبو من قبل الحكم الرابع الروماني.
وغرّد باشاكشهير عبر حسابه في تويتر: " لا للعنصرية".
✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما اندلع الخلاف بعد أن تلقى ويبو بطاقة حمراء خلال خلاف حاد على خط التماس بعد أن استخدم الحكم الروماني الرابع سيباستيان كولتيسكو مصطلحاً عنصرياً وبدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي".
والتقطت ميكروفونات التلفزة في الملعب صوتاً غاضبًا من ويبو يسأل مرارًا وتكرارًا عن سبب استخدام مصطلح عنصري لوصفه.
وقال رئيس نادي باشاكشهير في تصريح لمحطة "تي أر تي" التركية إن لاعبي النادي لن يستأنفوا المباراة ضد باريس سان جيرمان إذا ظل الحكم الروماني على أرض الملعب.