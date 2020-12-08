وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة عشرة ودخل اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس بعد أن قرر الفريق التركي عدم استكمال اللعب بعد طرد المدرب المساعد الكاميروني بيار أشيل ويبو من قبل الحكم الرابع الروماني.

وغرّد باشاكشهير عبر حسابه في تويتر: " لا للعنصرية".

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما اندلع الخلاف بعد أن تلقى ويبو بطاقة حمراء خلال خلاف حاد على خط التماس بعد أن استخدم الحكم الروماني الرابع سيباستيان كولتيسكو مصطلحاً عنصرياً وبدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي".

والتقطت ميكروفونات التلفزة في الملعب صوتاً غاضبًا من ويبو يسأل مرارًا وتكرارًا عن سبب استخدام مصطلح عنصري لوصفه.

وقال رئيس نادي باشاكشهير في تصريح لمحطة "تي أر تي" التركية إن لاعبي النادي لن يستأنفوا المباراة ضد باريس سان جيرمان إذا ظل الحكم الروماني على أرض الملعب.