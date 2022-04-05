توخيل يعوّل على دعم جمهور تشيلسي في مواجهة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS April 5, 2022 19:59 0:57 دقيقة أكد مدرب تشيلسي توماس توخيل أن المباراة ضدّ ريال مدريد مهمّة وستكون أمام منافس قوي مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه جماهير "البلوز" في دعم ومساندة الفريق. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة مانشستر سيتي (0) وأتلتيكو مدريد (0) البث المباشر 0:57 دقيقة توخيل يعوّل على دعم جمهور تشيلسي في مواجهة ريال 0:55 دقيقة كورتوا يطمح لمساعدة ريال على تجاوز عقبة تشيلسي 0:40 دقيقة إقالة "مينديليبار" من تدريب ديبورتيفو ألافيس 0:43 دقيقة كانساس يحرز لقب دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة 0:30 دقيقة سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا 0:55 دقيقة الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل 0:27 دقيقة قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد تسفر عن مواجهات قوية 1:08 دقيقة انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر المونديال 3:44 دقيقة مواجهة الخزري للديوك تثير الاهتمام في فرنسا