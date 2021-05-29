توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 00:12 0:31 دقيقة تحدث الألماني توماس توخيل عن مشاعره الخاصة عقب تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد السبت. مقابلات دوري أبطال أوروبا تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب" 1:18 دقيقة هالاند هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا 4:27 دقيقة لحظات تاريخية بين فرحة تشيلسي ودموع لاعبي سيتي 0:34 دقيقة تشيلسي يمتع وبوليسيتش يهدر فرصة حسم اللقب