

ويلتقي باريس سان جيرمان بطل فرنسا مع أتالانتا الإيطالي المتألق هذا الموسم ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في البرتغال.

وتدور الشكوك بشأن مشاركة مبابي في ربع النهائي الذي تقرّرت إقامته من مباراة واحدة بعد إلغاء نظام الذهاب والعودة بسبب فيروس كورونا، وقال توخيل: "مبابي تدرب بشكل جيد مؤخراً، لم أتخذ قراراً حاسماً بشأن مشاركته أمام أتالانتا".

وامتدح توخيل الفريق المنافس قائلاً: "لديهم لاعبين يتحلون بالسرعة وأسلوب فريد من نوعه خاص بفريق أتالانتا، يصعبون الأمور على الفريق المنافس، لا يقبلون الأهداف الكثيرة، هو اختبار صعب جداً، نحن جاهزون لمواجهة أتالانتا وسنحاول تقليل المساحات".

وعن صعوبة المباراة قال توخيل: "نحن نعرف أنّ المباراة ستكون تكتيكية مئة بالمئة لكن الحل سيكون من خلال الجاهزية الذهنية، الأمور تسير على أفضل ما يرام في الوقت الحالي".

وأضاف: "نعرف أنهم أقوياء بدنياً، لكن باريس سان جيرمان فريق كبير ولدينا الأسلحة اللازمة للفوز بالمباراة".

وتحدث توخيل عن نجم الفريق نيمار: "دائماً ما يكون تحت الضغط وقد اعتاد على ذلك، هو نجم كبير ويعرف كيف يتخطى ذلك، شراكته مع مبابي تساعده، وهو يحب أن يكون حاسماً في المباريات الكبيرة، متأكد بنسبة مئة بالمئة بأنه سيقدم مباراة كبيرة".

