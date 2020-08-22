توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 22:04 13:11 دقيقة أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، جاهزية لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي الذي تعافى كلياً من الإصابة مشيراً إلى أن أمر تواجده في التشكيلة الأساسية لم يحسم بعد. مقابلات ماركو فيراتي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ توماس توخيل -آخر الفيديوهات 13:11 دقيقة توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" 3:16 دقيقة صلاح وليفربول على المسار الصحيح 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون 4:58 دقيقة أياكس يحقق فوزاً كبيراً على ريد بول سالزبورغ 0:49 دقيقة ليلارد سيكون جاهزاً لمواجهة ليكرز 2:44 دقيقة بافار: "وصول باريس سان جيرمان للنهائي مستحق" 16:16 دقيقة فليك يحذّر من خطورة هجوم باريس سان جيرمان 0:46 دقيقة ماركيز يواصل الغياب "لشهرين أو ثلاثة أشهر" 0:35 دقيقة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان