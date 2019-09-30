واستعاد الفريق الفرنسي مبابي بعد غيابه لخمسة أسابيع بسبب الإصابة، وأشار توخيل إلى أن الجهاز الفني سيقرر مساء الإثنين ما إذا كان مبابي والمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ سيشاركان في مباراة الثلاثاء، موضحاً "لن يكون الأمر سهلاً ولكننا سنجد الحل".

وأشار توخيل إلى أن القرار سيكون "بشأن ما اذا كان يبدأها (كأساسي) أو ينهيها".

وفيما يتعلق بالأورغوياني إدينسون كافاني الذي سيغيب حتماً عن لقاء غلطة سراي قال توخيل: "قام كافاني بالتدرّب (الأحد) دون ألم ولكن لم يكن مرتاحاً في الكرات الرأسية والتحركات والسرعة والتسديدات... ما زلنا بحاجة إلى القليل من الصبر".

ويغيب كافاني، الهداف التاريخي للنادي الباريسي، عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة عضلية في أواخر آب/أغسطس.

ورداً على سؤال حول مدى استعداد لاعبه الجديد الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليكون من ضمن خطته في الهجوم أسوة بما حصل خلال مباراة الجولة الأولى مع ريال مدريد الإسباني (3-صفر)، قال توخيل "بصراحة، لا أعرف كم هي نسبة جهوزيته (...) كان معنا في بوردو (السبت) ولكن فقط خلال الدقائق العشر الأخيرة، لم يلعب منذ بضعة أسابيع".

ويعاني سان جيرمان من معضلة في خط الهجوم لمباراة الغد، نظراً لأن نجمه البرازيلي نيمار لن يتمكن من خوضها على خلفية عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزه على النادي الملكي الإسباني في الجولة الأولى، بينما يحتل غلطة سراي نادي مدينة اسطنبول، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله السلبي في مباراته الأولى مع كلوب بروج البلجيكي.