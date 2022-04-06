توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 23:42 1:49 دقيقة بدا الألماني توماس توخيل يائساً إثر الخسارة الصعبة على أرضه أمام ريال مدريد 1-3، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، إذ أكد أن العودة ستكون صعبة في الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو بعد أقل من أسبوع. مقابلات بايرن ميونيخ تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة باريخو: "كانت مباراة كبيرة ورائعة" 1:58 دقيقة بنزيمة: "أظهرنا من هو ريال مدريد" 1:49 دقيقة توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" 5:12 دقيقة بنزيمة يضع ريال على مشارف نصف نهائي دوري الأبطال 3:52 دقيقة فياريال يصدم بايرن ميونيخ وينتصر عليه 0:36 دقيقة عرض أول قميص مونديالي لبيليه 3:04 دقيقة الاتجاه لتعيين مدرب أجنبي لمنتخب العراق مجدداً 0:39 دقيقة كيريوس يبلغ الدور الثاني 0:42 دقيقة الفيفا سيناقش الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري 0:35 دقيقة ديبورتيفو كالي يهزم بوكا جونيورز