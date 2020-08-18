وفاز الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة على نظيره الألماني في نصف نهائي أمجد الكؤوس، ولكن توخيل أكد بأن تلقي أي هدف كان يعني بأن بأمكان المنافس أن يعود.

وأضاف: "لكننا أبلينا بلاءاً حسناً وكان دفاعنا جيداً جداً، وأحسنا المزج بين الدفاع والهجوم وروحنا الجماعية كانت عالية".

وعن خطته التي كانت للفوز على لايبزيغ قال: "كنا نؤكد على أن نبقى هادئين، أن نؤمن بأنفسنا، وأن نهاجم في الأوقات السانحة وأن نحرمهم من الهجمات المرتدة، ونلعب بأسلوبنا، كنا ندري بأن مبابي ونيمار يتمتعان بالسرعة، ولكن مثلما قلت هذه منافسة صعبة".