توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 10:35 0:46 دقيقة أكد توماس توخيل، مدربُ تشيلسي، أن الفريقَ قلقٌ من عدم لحاق الألماني أنطونيو روديغر والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بمباراة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة