توخيل: فوزنا جاء نتيجة العمل الجماعي من قبل beIN SPORTS February 23, 2021 23:15 1:11 دقيقة ثمّن الألماني توماس توخيل الفوز المهم للغاية لفريقه تشيلسي الإنكليزي على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن هذا الانتصار أُنجز بفضل العمل الجماعي للبلوز وأنه جاء على فريق كبير. مقابلات أتلتيكو مدريد تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة جيرو: كنا على دراية بقوة منافسنا 1:07 دقيقة كومان: يجب أن نحافظ على تركيزنا 1:11 دقيقة توخيل: فوزنا جاء نتيجة العمل الجماعي 1:16 دقيقة ليفاندوفسكي يشيد بفوز بايرن ميونيخ على لاتسيو 4:59 دقيقة بايرن ميونيخ يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال 3:04 دقيقة جيرو يمنح تشيلسي الأفضلية على حساب أتلتيكو مدريد 0:33 دقيقة الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر ويبقى متصدراً 6:23 دقيقة زيدان يقرّ بصعوبة مباراة ريال مدريد وأتالانتا 0:10 دقيقة كومان: برشلونة لا يزال قادراً على المنافسة 0:36 دقيقة باو غاسول يعود إلى صفوف برشلونة بعد غياب 20 عاماً