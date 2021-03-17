وأضاف المدرب الألماني أن فريقه افتقد بعض اللاعبين المهمين ولكننا "عولنا على روح الفريق وكان هناك نهم لتحقيق الفوز والتأهل".

وعن الكرة التي كاد أن يتسبب فيها أزبيليكويتا في ركلة جزاء في الشوط الأول، قال توخيل إن اللاعبين كانا قريبين لبعضهما البعض ولم أتمكن من مشاهدة الحالة بشكل جيد.

وعن طرد سافيتش قال المدرب الألماني إن البطاقة الحمراء ساعدتنا بالتأكيد وجعلت الضغط يقل على خطوط تشيلسي كما زادت المساحات في دفاع أتلتيكو وهو ما استفاد منه البلوز في النهاية.

وحقق تشيلسي فوزاً صريحاً على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين مكرراً فوزه ذهاباً خارج ملعبه على الفريق الإسباني بهدف نظيف فحسم بالتالي تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

