النادي اللندني الذي خاض المبارياتِ السابقة َ على ملعبِ ويمبلي سيواجه رسميا رجالَ المدربِ "غوارديولا" بملعبه الجديد في التاسع ِ من الشهر الجاري، حيث من المفترض أن يخوضَ مباراتَه الأولى عليه ضد كريستال بالاس يومَ الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

