وحظي الفريقان بانطلاقة رائعة على المستوى المحلّي، وهو ما يعد بمباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات.

مباراة توتنهام ومرسيليا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة توتنهام ومرسيليا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS XTRA 1.

وستبث مباراة توتنهام ومرسيليا اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة توتنهام ومرسيليا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.