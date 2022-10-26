ورفع توتنهام الذي فشل في حسم التأهل برغم خسارة مطارده المباشر مرسيليا رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن سبورتينغ الذي تساوى بدوره مع فرانفكورت، فيما تراجع النادي المتوسطي للمركز الأخير مع 6 نقاط.

في المباراة الأولى، عمد الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام إلى اجراء 5 تبديلات مقارنة مع مباراته الأخيرة التي خسرها أمام نيوكاسل 1-2 في الدوري.

افتتح سبورتينغ التسجيل إثر تسديدة أرضية من حافة المنطقة للإنكليزي ماركوس إدواردز، في ثاني أهدافه في المسابقة القارية الأم بعد أول في مستهل المنافسات أمام فرانكفورت.

أدرك لتوتنهام التعادل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور بضربة رأسية مستفيداً من خروج خاطئ من الحارس (80).

واعتقد توتنهام انه حسم الفوز بهدف كاين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البديل المدافع البرازيلي إيمرسون، إلاّ أنّ حكم الفيديو المساعد أثار إلى حالة تسلل على الهداف الدولي.