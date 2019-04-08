وسيحظى سيتي الذي يقارع على أربع جبهات (حسم واحدة حتى الآن بإحرازه كأس الرابطة)، بشرف أن يكون أول ضيف "قاري" على ملعب "توتنهام هوتسبير ستاديوم"، في أول لقاء بين الغريمين المحليين على الساحة الأوروبية.

بالنسبة لصانع ألعاب سيتي البلجيكي كيفن دي بروين "لا يهمني على الإطلاق الملعب. ما يهمني هو الفريق الذي سنواجهه. الجميع يتحدث عن الملعب كأنه أمر مميز. للكل ملاعبهم، وللكل جمهوره..."

ورأى أن لاعبوا توتنهام "قد يكونوا متحمسين بعض الشيء (للعب على ملعبهم الجديد)، لكنه في نهاية المطاف ملعب مع مشجعين. إذا كانوا يلعبون في "ويمبلي" مع 80 ألف مشجع أو هناك مع 62 ألف مشجع، الأمر سيان. ستكون مباراة صعبة لكني أعتقد بأننا سنكون على ما يرام".

وشاءت الصدف أن يصطدم سيتي الذي يتخلّف بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدّر في الدوري الممتاز بعد 33 مرحلة لكنه يملك مباراة مؤجلة، في الدور ربع النهائي بفريق إنكليزي للموسم الثاني توالياً. لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يأمل في أن يخرج منتصراً هذه المرة بعدما انتهى مشواره العام الماضي على يد ليفربول.

وخلافاً لتوتنهام الذي خرج خالي الوفاض من مختلف المسابقات المحلية الثلاث، ما زالت الفرصة قائمة أمام سيتي لتحقيق رباعية تاريخية كونه بلغ أيضاً نهائي مسابقة كأس إنكلترا بفوزه السبت على برايتون 1-صفر.

لكن غوارديولا رفض المبالغة في التفاؤل لدى سؤاله عن إمكانية إحراز الرباعية بالقول "رأيي هو أن أحداً لم يحقق ذلك من قبل، والسؤال لماذا سنكون نحن من ينجز ذلك؟ من شبه المستحيل الفوز بكل شيء، هذه هي الحقيقة".

وأردف "من الرائع أن نصل إلى ما وصلنا إليه حتى الآن"، متطرقاً إلى الأداء المتواضع الذي قدمه فريقه أمام برايتون بالقول "هل تصدقون بأننا سنلعب 60 مباراة وسنقدم أداء رائعاً في كل مباراة؟ لا يوجد فريق يمكنه فعل هذا الأمر. السير أليكس فيرغوسون (مدرب مانشستر يونايتد السابق) حقّق الثلاثية ولم تكن كل مباراة رائعة، الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

قبل مواجهة محلية أيضاً

وشهدت مباراة السبت عودة الفرنسي بنجامان مندي إلى التشكيلة الأساسية لسيتي للمرة الأولى منذ كانون الأول/يناير الماضي، بينما غاب الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو للمباراة الثانية على التوالي لكنه يرجح أن يكون جاهزاً للقاء الثلاثاء الذي سيشكل مواجهة مميزة مع هداف توتنهام هاري كاين الذي يتخلّف عن "كون" أغويرو بهدفين فقط في صراعهما على لقب هداف الدوري الممتاز.

وأشار غوارديولا إلى أن "حالة سيرخيو أغويرو أفضل بكثير، لم يتدرّب بعد لكننا سنرى ما هي الحال بالنسبة لمباراة الثلاثاء أو مباراة كريستال بالاس" الأحد في الدوري.

وبعد مباراة السبت ضد برايتون في ملعب "ويمبلي"، بقي سيتي في لندن للتحضير لمباراة توتنهام حيث يأمل غوارديولا أن يحقّق فريقه فوزه الـ23 في مبارياته الـ24 الأخيرة، وهو ما شدّد عليه دي بروين بالقول إن هذه السلسلة "ليست سيئة على الاطلاق لكن يجب أن نواصل لأنه، في النهاية، إذا لم نحقق النجاح (الألقاب)، ستقفون (وسائل الإعلام) وتقولون إننا فشلنا".

ويعول سيتي على سجله في مواجهاته الأخيرة مع رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ خرج منتصراً من المباريات الثلاث الأخيرة، علماً بأن الأخيرتين كانتا بين جماهير "سبيرز" على ملعب ويمبلي الذي استخدمه الفريق بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال ملعبه الجديد.

وشاءت الصدف أن يكون توتنهام محطة حاسمة في مشوار سيتي هذا الموسم، إذ بعد أن يلتقيه في اياب ربع النهائي في 17 الشهر الحالي، سيبقى رجال بوكيتينو في مانشستر للقاء الـ"سيتيزينس" في ملعبهم في 20 منه ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الممتاز.