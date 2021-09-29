وقال طارق الجلاهمه محلل قنوات beIN SPORTS إنه شاهد ميسي في المواجهة أمام مانشستر سيتي بشكل مختلف حيث وجده يقوم بأدوار دفاعية ومهام تكتيكية أخرى لم يقم بها من قبل مؤكداً أن هدفه الذي أحرزه مثل تعاوناً جيداً بينه وبين مبابي أحد نجوم الفريق الباريسي ومهاجمه الأول.

وأشار الجلاهمة إلى أن الدليل على المهام والأدوار الجديدة التي أصبح ميسي يقوم بها هو استلقاءه خلف الحائط مؤكداً أنها "المرة الأولى في حياته" التي يشاهد فيها أسطورة الكرة العالمية يقوم بمثل هذا الدور، معتبراً أنه لا يعتقد أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان هو من طلب منه ذلك، ولكنها رغبة أكيدة من اللاعب نفسه في أن يندمج في الفريق بشكل أكثر، ما سينعكس على أدائه بإيجابية مستقبلاً.

