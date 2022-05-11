وسبق لتوربان (39 عاماً) الإشراف على العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم آخرها مواجهة ذهاب ربع النهائي في لندن بين تشيلسي وريال مدريد.

وهو حكم دولي منذ 2010، وسيدير أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان حكماً رابعاً في نهائي 2018. وأدار سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا ابتداءً من الدور الفاصل، هذا الموسم.

وسيساعد توربين مواطنيه نيكولا دانوس وسيريل غرينغور، بينما سيكون الفرنسي بينوا باستيان حكماً رابعاً.

كما سيدير السلوفيني ​​سلافكو فينتشيتش نهائي الدوري الأوروبي بين أينتراخت فرانكفورت ورينجرز، المقرر إجراؤه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، إسبانيا، يوم الأربعاء 18 مايو.

أما نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء 25 مايو بين روما وفينورد، فسيقوده الحكم الروماني استفان كوفاكس.