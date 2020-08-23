تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ من قبل beIN SPORTS August 23, 2020 19:20 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في العاصمة الفرنسية باريس وفي معقل نادي بايرن ميونيخ مع شبكة مراسلينا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ باريس -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا 2:03 دقيقة بايرن ميونيخ نموذج استثنائي في الكرة الأوروبية 2:00 دقيقة باريس سان جيرمان "قاطرة" الكرة الفرنسية 3:33 دقيقة آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال 0:28 دقيقة حاتم الطرابلسي يرجّح كفّة سان جيرمان على بايرن 3:25 دقيقة كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير